«Можно сойти с ума»: сбежавший из России Белый впервые решился рассказать о своем реальном состоянии

В настоящее время артист работает как может — колесит по странам Балтии с антрепризами с Чулпан Хаматовой. А сейчас объявил о премьере в Израиле. В постановке «Я здесь», которая будет состоять из его монологов, он изобразит человека-странника, беженца.

По словам Белого, этот спектакль нужен не столько зрителям, сколько ему самому, таким методом, он решил «выкричать свою боль». Он впервые признался, насколько тяжело ему живется на чужбине.

«Держать все переживания в себе — можно сойти с ума», — сказал своим фолловерам Белый.