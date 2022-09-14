«Может приехать по личным делам»: Гаспарян – о возвращении Галкина

Журналист Артур Гаспарян в программе «И грянул Грэм» высказался о возможном возвращении телеведущего Максима Галкина в Россию.
«Мне трудно за других людей думать, додумывать и объяснять. Возвращение Максима в нынешних ситуации мне представляется не очень возможным. Человеку самому было бы не очень приятно приезжать туда, где происходит твое внутреннее неприятие. Жизнь не состоит только из политики. Он - гражданин России. По закону ему никто не имеет право отказать во въезде. Если захочет, то может вернуться. Алла вот взяла и вернулась».
Как заметил Гаспарян, в конце концов Галкин может приехать в Россию по личным делам. «Они могут требовать его личного присутствия. Независимом от того, какие границы бы не пересекал Галкин его позиция не изменится. А где он находится физически – это уже второй и десятый вопрос», - заявил Гаспарян.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Галкин сделал уже не одно громкое высказывание. В Россию он приезжать не торопится.