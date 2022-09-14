«Может приехать по личным делам»: Гаспарян – о возвращении Галкина

Как заметил Гаспарян, в конце концов Галкин может приехать в Россию по личным делам. «Они могут требовать его личного присутствия. Независимом от того, какие границы бы не пересекал Галкин его позиция не изменится. А где он находится физически – это уже второй и десятый вопрос», - заявил Гаспарян.

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Напомним, что Галкин сделал уже не одно громкое высказывание. В Россию он приезжать не торопится.