«Может на долгое время желание пропасть»: Шахназаров – о поцелуе Лазарева и Варнавы

Журналист Михаил Шахназаров в шоу «Полный абзац» оценил страстный поцелуй музыканта Сергея Лазарева и юмористки Екатерины Варнавы на одном из недавних концертов.
«Заплатить бабки за имитацию секса Варнавы и Лазарева? Может после такого желание на долгое время пропасть. У Варнавы в Москве собственное шоу. Я бы не пережил, если бы такое увидел».
Как отметил Шахназаров, после такого поцелуя он бы перебил ощущения. «Поставил бы фильмы для взрослых, чтобы перебить. Минут пять и схлынуло бы ощущение от этой мерзости. Есть столько хорошего неосмотренного контента», - заметил Шахназаров.
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Напомним, что в Сети появился страстный поцелуй Варнавы и Лазарева. Звезды дружат много лет и решили продемонстрировать на публике свои дружеские чувства.