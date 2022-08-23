«Может на долгое время желание пропасть»: Шахназаров – о поцелуе Лазарева и Варнавы

Как отметил Шахназаров, после такого поцелуя он бы перебил ощущения. «Поставил бы фильмы для взрослых, чтобы перебить. Минут пять и схлынуло бы ощущение от этой мерзости. Есть столько хорошего неосмотренного контента», - заметил Шахназаров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что в Сети появился страстный поцелуй Варнавы и Лазарева. Звезды дружат много лет и решили продемонстрировать на публике свои дружеские чувства.