«Мою русскость у меня никто не отнимет»: Гребенщиков признался в любви к родине

Певец Борис Гребенщиков в интервью западным СМИ заявил, что пока не может приехать в Россию.
«Но мою «русскость» у меня все равно никто не отнимет. То, что я сижу сейчас на rue de l’Odeon, не означает, что я «менее русский». И говорю я на русском языке, и пишу я на русском языке, поэтому русская культура - это то, чем я дышу. Где я этим дышу – неважно».
Как заметил Гребенщиков, раньше, когда он играл за рубежом, к примеру, в бельгийском Антверпене, то пел для небольшого количества русских. Сейчас же, как он заверил, там такой прекрасный прием, «как в любом городе России». «Зал забит по самые стропила», - заверил Гребенщиков.
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Напомним, что Борис Гребенщиков уехал из родной страны несколько лет назад. Сейчас он на постоянной основе проживет в Великобритании.