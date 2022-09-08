«Моя настоящая лучшая подружка!»: Глюкоза поздравила младшую дочь с 11-летием

8 сентября отмечает день рождения младшая дочь певицы Глюкозы – Вера Чистякова. В 2022 году девочке исполнилось 11 лет.

Звездная мама поздравила наследницу, опубликовав в социальной сети забавные фото и видео дочки разных лет.

«Я тебя сильно люблю, ты моя настоящая лучшая подружка! – написала певица. – Расти, развивайся, не останавливайся на достигнутом, твори – мы тебе в этом поможем, родная».

Свои 11 лет Вера встретила в новом образе. В день рождения она пришла в салон красоты и обновила цвет волос.