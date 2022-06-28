Море белых роз: как выглядит могила Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище

В этот вторник, 28 июня, на Троекуровском кладбище состоялась церемония похорон праха покойного вокалиста Юрия Шатунова.

Поклонников певца на нее не пустили. На похоронах присутствовали только семья Юрия Шатунова и самые близкие люди исполнителя.

Спустя некоторое время в официальном телеграм-канале Юрия Шатунова появились снимки, сделанные на его могиле.

Захоронение утопает в белых розах. Свежие цветы в корзинах, из них сделаны венки. Рядом с портретом, с которого улыбается Юрий Шатунов мягкие игрушки — мишка и зайчик, вероятно, принесенные поклонниками.