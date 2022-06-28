Море белых роз: как выглядит могила Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище

В этот вторник, 28 июня, на Троекуровском кладбище состоялась церемония похорон праха покойного вокалиста Юрия Шатунова.
Поклонников певца на нее не пустили. На похоронах присутствовали только семья Юрия Шатунова и самые близкие люди исполнителя.
Спустя некоторое время в официальном телеграм-канале Юрия Шатунова появились снимки, сделанные на его могиле.
Захоронение утопает в белых розах. Свежие цветы в корзинах, из них сделаны венки. Рядом с портретом, с которого улыбается Юрий Шатунов мягкие игрушки — мишка и зайчик, вероятно, принесенные поклонниками.
Могила Юрия Шатунова. Фото: t.me/yuriyshatunov_live
Напомним, солист культовой группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Причиной смерти 48-летнего исполнителя стал обширный инфаркт миокарда.
Тело Юрия Шатунова было кремировано, часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, часть будет развеяна в Германии над Боденским озером.
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