Родственники Юрия Шатунова сделали официальное заявление после прощания с ним

Солист группы «Ласковый май», кумир миллионов Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Причиной смерти 48-летнего исполнителя стал обширный инфаркт миокарда.
Тот факт, что Юрий Шатунов умер фактически на руках у медиков, спровоцировал волну обвинения их в халатности.
После высказываний преданных фанатов Шатунова о том, что врачи должны понести наказание, слово взяли родные покойного певца. В телеграм-канале они заявили, что не имеют никаких претензий к докторам.
«Внимание! Официальное обращение семьи и близких Юрия Шатунова: «Мы не имеем никаких претензий к сотрудникам скорой помощи и врачам», — написано в телеграм-канале Юрия Шатунова.
Напомним, накануне, 26 июня, в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с Юрием Шатуновым.
Гроб с телом покойного певца был усыпан белыми розами. Охапки цветов раздавали всем желающим проститься с кумиром. Кто-то подогнал на кладбище целый грузовик с белыми розами.
Еще больше звездных новостей в нашем телеграм-канале «Звездная пыль».