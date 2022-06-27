Родственники Юрия Шатунова сделали официальное заявление после прощания с ним

Близкие покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова высказались по поводу обвинения врачей в халатности.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Солист группы «Ласковый май», кумир миллионов Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Причиной смерти 48-летнего исполнителя стал обширный инфаркт миокарда.

Тот факт, что Юрий Шатунов умер фактически на руках у медиков, спровоцировал волну обвинения их в халатности.

После высказываний преданных фанатов Шатунова о том, что врачи должны понести наказание, слово взяли родные покойного певца. В телеграм-канале они заявили, что не имеют никаких претензий к докторам.

«Внимание! Официальное обращение семьи и близких Юрия Шатунова: «Мы не имеем никаких претензий к сотрудникам скорой помощи и врачам», — написано в телеграм-канале Юрия Шатунова.

Напомним, накануне, 26 июня, в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с Юрием Шатуновым.

Гроб с телом покойного певца был усыпан белыми розами. Охапки цветов раздавали всем желающим проститься с кумиром. Кто-то подогнал на кладбище целый грузовик с белыми розами.

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