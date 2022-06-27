Родственники Юрия Шатунова сделали официальное заявление после прощания с ним

Солист группы «Ласковый май», кумир миллионов Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Причиной смерти 48-летнего исполнителя стал обширный инфаркт миокарда.

Тот факт, что Юрий Шатунов умер фактически на руках у медиков, спровоцировал волну обвинения их в халатности.

После высказываний преданных фанатов Шатунова о том, что врачи должны понести наказание, слово взяли родные покойного певца. В телеграм-канале они заявили, что не имеют никаких претензий к докторам.