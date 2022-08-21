«Монро нашего времени»: жену Николаева сравнили с самой привлекательной актрисой Голливуда

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова в первые годы брака нередко выходила на сцену со своим мужем, исполняя с ним трогательные дуэты. Однако популярной певицей она не стала, а теперь и вовсе мечтает серьезно продвинуться в кино.

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40-летняя артистка в 2022 году закончила ГИТИС, режиссерский факультет и снялась в 7 фильмах, на чем останавливаться не собирается.

Кроме того, в последнее время Юлия Проскурякова заметно похорошела, и ее часто стали сравнивать с одной из самых красивых и знаменитых звезд Голливуда.