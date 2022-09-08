«Молча будет нести свой крест»: Солнцев о Пугачевой и Галкине

Рустам Солнцев в рубрике Teleprogramma.pro «Загугли звезду» заявил о том, что сам до конца не верил в союз Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

«Задолго до свадьбы видел их на премьере в театре «Современник» вдвоем. Он худенький, маленький, а она тогда была такая Матрона в теле», — говорит он.

На фоне последних событий, считает Солнцев, отношения пары могли укрепиться.

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