«Мои девочки ревновали меня»: почему Польских не смогла устроить личную жизнь после развода

При этом актриса отметила, что каждой женщине нужно крепкое плечо. «Человек, который бы о тебе заботился и приносил зарплату. Что-то покупал в дом, конечно. Но так сложилась жизнь. Жизнь не как мы захотим, а как получается», - заявила Галина Польских.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что первый муж Галины Польских режиссер Фаик Гасанов погиб под трамваем. Со вторым мужем режиссером Александром Суриным они не прожили вместе и года. От каждого из мужчин у нее по дочке.