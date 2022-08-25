«Мои девочки ревновали меня»: почему Польских не смогла устроить личную жизнь после развода

Актриса Галина Польских в фильме «Галина Польских. Жалеет ли актриса о своих неудачных браках» объяснила, почему не смогла устроить свою личную жизнь после развода со вторым мужем.
Галина Польских с дочками. Фото: кадр из фильма «Галина Польских. Жалеет ли актриса о своих неудачных браках»
«Мои дочки ревновали меня. И я это чувствовала. У меня дочки на первом месте, поэтому я не могла устроить свою личную жизнь. Я считаю, что не имела права тревожить, беспокоить и расстраивать своих девочек. Они у меня всегда стояли на первом месте».
При этом актриса отметила, что каждой женщине нужно крепкое плечо. «Человек, который бы о тебе заботился и приносил зарплату. Что-то покупал в дом, конечно. Но так сложилась жизнь. Жизнь не как мы захотим, а как получается», - заявила Галина Польских.
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Напомним, что первый муж Галины Польских режиссер Фаик Гасанов погиб под трамваем. Со вторым мужем режиссером Александром Суриным они не прожили вместе и года. От каждого из мужчин у нее по дочке.