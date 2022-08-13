«Мои 67 коллективов гастролировали по стране»: Разин раскрыл детали главной аферы в мире шоу-бизнеса

Продюсер зарабатывал огромные деньги на своих коллективах.
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в фильме «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая» рассказал о главной афере в мире шоу-бизнеса, когда по стране ездили коллективы «Ласковый май» с гастролями без Юрия Шатунова.

«Мои 67 коллективов гастролировали по всей стране, потому что ни один чиновник, ни один директор филармонии никогда меня в глаза не видел. Я создал студию «Ласковый май». Получил печать, сделал гастрольное удостоверение. У меня было право выдачи гастрольных удостоверений. И я запустил 67 коллективов по всей территории Советского Союза».

Схема у Андрея Разина была в общем-то простая – по одному коллективу на каждый областной центр. В каждом регионе поклонницы были уверены, что перед ними Юрий Шатунов. «Коллективы гастролировали каждый в своем городе. Поэтому приезжали через три месяца в тот же город и зрители видели тех же ребят», - говорил Разин.

Напомним, что Андрей Разин сколотил огромное состояние на группе «Ласковый май». По слухам, он даже был вынужден сжигать наличность, чтобы не получить расстрельную статью.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  