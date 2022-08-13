«Мои 67 коллективов гастролировали по стране»: Разин раскрыл детали главной аферы в мире шоу-бизнеса

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в фильме «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая» рассказал о главной афере в мире шоу-бизнеса, когда по стране ездили коллективы «Ласковый май» с гастролями без Юрия Шатунова.
«Мои 67 коллективов гастролировали по всей стране, потому что ни один чиновник, ни один директор филармонии никогда меня в глаза не видел. Я создал студию «Ласковый май». Получил печать, сделал гастрольное удостоверение. У меня было право выдачи гастрольных удостоверений. И я запустил 67 коллективов по всей территории Советского Союза».
Схема у Андрея Разина была в общем-то простая – по одному коллективу на каждый областной центр. В каждом регионе поклонницы были уверены, что перед ними Юрий Шатунов. «Коллективы гастролировали каждый в своем городе. Поэтому приезжали через три месяца в тот же город и зрители видели тех же ребят», - говорил Разин.
Напомним, что Андрей Разин сколотил огромное состояние на группе «Ласковый май». По слухам, он даже был вынужден сжигать наличность, чтобы не получить расстрельную статью.