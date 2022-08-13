«Мои 67 коллективов гастролировали по стране»: Разин раскрыл детали главной аферы в мире шоу-бизнеса

Схема у Андрея Разина была в общем-то простая – по одному коллективу на каждый областной центр. В каждом регионе поклонницы были уверены, что перед ними Юрий Шатунов. «Коллективы гастролировали каждый в своем городе. Поэтому приезжали через три месяца в тот же город и зрители видели тех же ребят», - говорил Разин.

Напомним, что Андрей Разин сколотил огромное состояние на группе «Ласковый май». По слухам, он даже был вынужден сжигать наличность, чтобы не получить расстрельную статью.