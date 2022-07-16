Могли купить 5-6 самолетов: сколько Разин заработал на группе «Ласковый май» к 1991 году

Продюсер сколотил неимоверное для времен развала СССР состояние.
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Global Look Press

Гонорары участников группы «Ласковый май» в конце восьмидесятых годов были колоссальными для тех времен. Об этом рассказали в документальном фильме «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая».

«Самолет Ту-154 новый стоил 12 миллионов рублей. Так вот представьте, что я без образования и Юра Шатунов в возрасте 14-15 лет в год зарабатывали 5-6 самолетов».

Затем продюсер Андрей Разин создал несколько групп «Ласковый май». Все они выступали под фонограмму Юрия Шатунова. «В 1991 году нас стали показывать по телевизору. Я понял, что мое время подошло. К тому времени я заработал уже 32 миллиона долларов», - заявил Андрей Разин.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его смерть потрясла многих поклонников.

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