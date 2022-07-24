«Мне жалко»: Эмин Агаларов раскрыл правду об отношениях с Игорем Крутым после мощного конфликта

Певец Эмин Агаларов признался, что всегда относился к маэстро Игорю Крутому с большим уважением.
Игорь Крутой

Игорь Крутой. Фото: Global Look Press

Известный певец и успешный бизнесмен Эмин Агаларов рассказал о сегодняшних отношениях между ним и именитым композитором и продюсером Игорем Крутым.

Эмин Агаларов отрицает наличие конфликта между ним и Игорем Яковлевичем. Он по-прежнему хорошо относится к мэтру и скучает по тем временам, когда они вместе проводили время в США.

«Мы не ссорились. Просто не общаемся. Мне жалко, что мы утратили эти отношения, потому что к Игорю Яковлевичу я всегда относился с большим уважением, он был примером для меня. И до сих пор, несмотря на наши разногласия, я продолжаю относиться к нему с уважением и достаточно тепло. У меня есть какие-то свои обиды, у него – свои.

Но моя мама дружит с Олей, я дружу с Викой. Мы вместе отдыхали, когда были соседями в Нью-Джерси. Когда я вспоминаю это время с теплотой. Когда видимся с Игорем Яковлевичем, мы с ним здороваемся, просто не общаемся», - поделился Эмин Агаларов.

Эмин Агаларов. Фото: Global Look Press

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Напомним, причиной конфликта между Агаларовым и Крутым стало то, что знаменитостям ставился ультиматум: в случае участия в Бакинском фестивале «Жара», им запрещалось выступать на «Новой волне» в Сочи, генеральным продюсером которого является Игорь Крутой.

По материалам интервью на канале Надежды Стрелец на YouTube.com.

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