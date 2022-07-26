«Мне так удобно»: почему Шатунов не перевозил семью из Германии в Россию

Как отмечал Шатунов, он спокойно прилетает к семье в Германию. Музыкант отмечал, что старается как можно больше времени проводить со своей любимой семьей.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.