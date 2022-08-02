«Мне очень жалко Вайнштейна»: Башаров оправдал осужденного продюсера

Скандал из-за сексуальных домогательств, разогревшийся вокруг кинопродюссера Харви Вайнштейна в 2017 году, поставил точку в его карьере. Его осуждала публика, уличали коллеги. Однако не все настроены негативно в отношении Вайнштейна.
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Марат Башаров, например, считает, что Харви — созидатель, а не разрушитель.
«Да, у него была слабость, он любил женщин. Разве это плохо? Мой персонаж тоже любит женщин и свою работу. Но повторяю, что этот герой заканчивает не так, как Харви. Мне очень жалко Вайнштейна. Он, скажем так, сгорел на работе», — заявил Башаров Teleprogramma.pro.