«Мне нужно посоветоваться с моим парнем»: Бузова в Екатеринбурге заговорила о личном

Ольга исполнила свои главные хиты «Мало половин», «Танцуй под Бузову», «Водица» и WiFi.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова на концерте в Екатеринбурге в рамках музыкального фестиваля Summer Fest – 2022 заговорила со зрителями о личном. В какой-то момент исполнительница обратилась со сцены к одному из поклонников.

«Влюбился? Подожди, мне нужно сначала посоветоваться с моим парнем. А хотя да, у меня же его нет».

Отметим, что во время концерта в уральской столице Бузова исполнила свои главные хиты, среди которых «Мало половин», «Танцуй под Бузову», «Водица» и WiFi, сообщает «Комсомольская правда – Екатеринбург».

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Напомним, что полтора года назад Бузова рассталась со своим парнем — блогером и музыкантом Давидом Манукяном. После этого исполнительница никак не может наладить свою личную жизнь.

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