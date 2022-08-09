«Мне нужно посоветоваться с моим парнем»: Бузова в Екатеринбурге заговорила о личном

Отметим, что во время концерта в уральской столице Бузова исполнила свои главные хиты, среди которых «Мало половин», «Танцуй под Бузову», «Водица» и WiFi, сообщает «Комсомольская правда – Екатеринбург».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что полтора года назад Бузова рассталась со своим парнем — блогером и музыкантом Давидом Манукяном. После этого исполнительница никак не может наладить свою личную жизнь.