«Мне нужно посоветоваться с моим парнем»: Бузова в Екатеринбурге заговорила о личном

Певица и телеведущая Ольга Бузова на концерте в Екатеринбурге в рамках музыкального фестиваля Summer Fest – 2022 заговорила со зрителями о личном. В какой-то момент исполнительница обратилась со сцены к одному из поклонников.
«Влюбился? Подожди, мне нужно сначала посоветоваться с моим парнем. А хотя да, у меня же его нет».
Отметим, что во время концерта в уральской столице Бузова исполнила свои главные хиты, среди которых «Мало половин», «Танцуй под Бузову», «Водица» и WiFi, сообщает «Комсомольская правда – Екатеринбург».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что полтора года назад Бузова рассталась со своим парнем — блогером и музыкантом Давидом Манукяном. После этого исполнительница никак не может наладить свою личную жизнь.