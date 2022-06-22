«Мне не удалась жизнь семейная»: Данилко объяснил, почему до сих пор не женился

По словам Андрея Данилко, образ Верки Сердючки отнял у него много сил и здоровья. При этом он стал независим от окружающих и может делать все, что захочет.

Ранее в СМИ появлялась информация, что у Андрея Данилко роман с актрисой Инной Белоконь. Позже актриса вышла замуж за другого. При этом она всегда тепло отзывается о Данилко.

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