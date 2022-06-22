«Мне не удалась жизнь семейная»: Данилко объяснил, почему до сих пор не женился

Музыкант Андрей Данилко в беседе с украинским телеканалом ICTV заявил, что так и не смог в этой жизни обрести личное счастье. Сейчас певцу уже 48 лет.
«Мне не удалась жизнь семейная, не потому, что я не хочу, а не получается. Как будто мне это не дано. Я по этому поводу раньше переживал, сейчас уже принял. Если это дано, оно будет».
По словам Андрея Данилко, образ Верки Сердючки отнял у него много сил и здоровья. При этом он стал независим от окружающих и может делать все, что захочет.
Ранее в СМИ появлялась информация, что у Андрея Данилко роман с актрисой Инной Белоконь. Позже актриса вышла замуж за другого. При этом она всегда тепло отзывается о Данилко.