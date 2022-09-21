«Мне ее деньги не нужны»: как Дробыш поступит с миллионами, которые отсудил у Самбурской

На днях Настасья Самбурская в очередной раз проиграла суд Виктору Дробышу. Продюсер выиграл дело в кассационном суде, отстояв решение апелляционного суда. Теперь актрисе придется выплатить экс-наставнику два миллиона семьсот тысяч рублей.
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В интервью для портала Teleprogramma.pro Дробыш признался, что в спорах с Самбурской деньги не были для него главным вопросом. Продюсер просто хотел восстановить справедливость.
Сумму, которую должна выплатить Настасья, Виктор Яковлевич планирует потратить на благотворительность.
«Пусть доброе дело наконец сделает. Отправлю немного детям, немного в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, и адвокаты пусть свое заберут. Мне ее деньги точно не нужны», — рассказал Дробыш.
Напомним, Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша в 2020 году. Актриса, которая хотела развиваться как певица жанра шансон, осталась недовольна работой продюсера по своему продвижению.
Настасья заявила, что у нее «кабальный» контракт, потребовав разорвать его с сохранением права на исполнение песен.