«Мне ее деньги не нужны»: как Дробыш поступит с миллионами, которые отсудил у Самбурской

На днях Настасья Самбурская в очередной раз проиграла суд Виктору Дробышу. Продюсер выиграл дело в кассационном суде, отстояв решение апелляционного суда. Теперь актрисе придется выплатить экс-наставнику два миллиона семьсот тысяч рублей.

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В интервью для портала Teleprogramma.pro Дробыш признался, что в спорах с Самбурской деньги не были для него главным вопросом. Продюсер просто хотел восстановить справедливость.

Сумму, которую должна выплатить Настасья, Виктор Яковлевич планирует потратить на благотворительность.