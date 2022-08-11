Милош Бикович представил свою новую возлюбленную

В данный момент вместе с Малич актер отдыхает на Бали. Как рассказал Бикович, на отдыхе он не расслабляется, а придерживается правильного питания и ведет здоровый образ жизни.

После отпуска Бикович и его новая девушка будут жить в новом доме актера под Белградом. Не исключен вариант, что в скором времени актер и юрист объявят о помолвке.

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Ранее Милош Бикович рассказывал, что его отношения с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной сошли на нет. При этом сама Волошина отмечала, что Бикович эгоист и с ним крайне сложно строить отношения.