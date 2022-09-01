«Меня выгодно пнуть»: сбежавшая Хаматова пожаловалась, что ее обижают люди, которым она раньше помогала

Полгода Чулпан Хаматова, как и многие другие сбежавшие звезды, живет за границей. Актриса, блиставшая на первых ролях в российском кино и театре, осудила происходящее и теперь трудится за невеликие (по сравнению с теми, что получала в России) гонорары в рижском театре. Неоднократно Хаматова позволяет себе выпады в адрес родины, а однажды и вовсе назвала свое звание народной артистки бредятиной.

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Не иссякает к Хаматовой интерес со стороны латвийской прессы. Россиянку регулярно выспрашивают и выводят на эмоции, чтобы она вновь и вновь поливала грязью отчизну. На сей раз Чулпан пожаловалась на то, что от нее отвернулись люди, которым она в свое время помогала.