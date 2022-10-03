«Меня ничего не удивило»: Андрей Данилко дал запоздалую реакцию на желание Аллы Пугачевой стать иноагентом

Популярный некогда в России артист Андрей Данилко, выходивший на сцену в образе Верки Сердючки, спустя две с лишним недели отреагировал на скандальное заявление Аллы Пугачевой.

«Меня ничего не удивило. Я знаю ее очень давно. Она человек очень справедливый. Что бы ни говорили программы, которые выходили на ТВ о том, что она мафиозная, я же знаю ее. У меня никогда не было с Аллой Пугачевой ощущения страха. У многих ноги тряслись: ее очень боялись, ну правда. У меня никогда такого не было. У меня понятные с ней отношения», — сказал Андрей Данилко в беседе на Youtube-канале Deutsche Welle*.

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Напомним, пару недель назад Алла Пугачева, находившаяся тогда в России, разместила в Сети открытое обращение в Минюст. Певица попросила включить ее в список иноагентов.

Сейчас Алла Борисовна уже покинула Россию. По некоторым данным, вместе с Гарри и Лизой Примадонна отправилась в Израиль.

*Признано иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.