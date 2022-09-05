Менеджер свадебного агентства сообщила о тайных визитах Галкина в Россию

«Максим Галкин должен был вести свадьбу, но его заменили — хотя он бы прилетел, я думаю, на частном самолете клиентов. Возможно, что какие-то мероприятия он ведет в России и сейчас. Но об этом узнать теперь сложно», — сообщила она.

По словам менеджера, Галкин и другие звезды ставят перед хозяевами условия: ничего не размещать в соцсетях и не фотографировать. Все гости только через пару дней после мероприятия получают готовые видео и фото от молодоженов или юбиляров. Над этим работает команда профессионалов на свадьбе, сообщает kp.ru.

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Напомним, что Максим Галкин находится сейчас с концертами в Австралии. А вот его жена певица Алла Пугачева вернулась на родину.