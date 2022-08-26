Меган Маркл забралась на верхнюю строчку в чарте Spotify со своим новым подкастом

Меган Маркл на коне!

На днях 40-летняя герцогиня Сассекская запустила на аудиоплатформе Spotify новый подкаст Archetypes. Название можно перевести, как «Архетипы», но мы все знаем, что актриса просто пиарит имя своего сына Арчи в заголовке.

В первом выпуске Меган взяла интервью у своей давней подруги — теннисистки Серены Уильямс. Друзья должны друг другу помогать, верно? Но это возымело эффект: новое начинание Маркл выбилось на первое место в чарте подкастов Spotify в США, Канаде, Австралии и Великобритании.