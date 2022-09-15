Мечтают о сыне: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз

А 15 сентября стало известно, что супруги готовятся стать родителями в четвертый раз. Блейк пришла на 10th Annual Forbes Power Women’s Summit. На красной дорожке она щегольнула в коротком платье с пайетками и на каблуках. Наряд подчеркнул ее округлившийся живот. Актриса сияла от счастья. Примечательно, что еще в августе она хвасталась прессом.

По всей видимости, Лайвли просто ввела поклонников в заблуждение, чтобы скрыть свое интересное положение, опубликовав архивный снимок летом. Теперь пара принимает поздравления. Фанаты желают им, чтобы родился долгожданный мальчик.