Райан Рейнольдс станет путешественником во времени в новом фильме

В фантастической картине «Проект Адам» главный герой отправляется в прошлое и знакомится с юной версией себя.

10 февраля онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русский тизер предстоящего фильма «Проект Адам» с Райаном Рейнольдсом и Дженнифер Гарнер.

По сюжету, проблемный мальчик, который растет без отца, встречает странного мужчину, что оказывается им самим из будущего. Герой прилет на самолете, что может пронзать время. Его миссия – остановить собственного отца, из-за которого в будущем случится что-то плохое.

В фантастической картине снялись звезды киновселенной Marvel Зои Салдана и Марк Руффало. Похоже, это будет отличный фильм для семейного просмотра. И если в предыдущий свой проект «Главный герой» Рейнольдс вставил множество отсылок к Marvel, то здесь он явно вдохновлялся «Звездными войнами»

Премьера состоится на Netflix 11 марта.

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