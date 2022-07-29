Мать Кузнецова озвучила гонорары Шатунова за концерты и корпоративы

По словам Кузнецовой, Разин вообще «прощелыга и пройдоха». «У него нет ничего человеческого. Нет чувства ответственности и совести. У него только слава и зарабатывание денег любыми путями. Благодаря деньгам Разин и стал депутатом. А потом решил присвоить песни Кузнецова. И получает сейчас авторские», — заметила Валентина Алексеевна.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Андрей Разин перебрался в Америку.