Мать Кузнецова озвучила гонорары Шатунова за концерты и корпоративы

Мать композитора Сергея Кузнецова, который написал основные хиты для «Ласкового мая», Валентина Алексеевна на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказала о заработках музыканта Юрия Шатунова.
«Шатунов за концерт зарабатывал минимум миллион рублей. За корпоратив брал от тысячи долларов. При этом ни он, ни Разин не поделились с моим сыном, который писал песни. Нельзя быть такими жестокими людьми».
По словам Кузнецовой, Разин вообще «прощелыга и пройдоха». «У него нет ничего человеческого. Нет чувства ответственности и совести. У него только слава и зарабатывание денег любыми путями. Благодаря деньгам Разин и стал депутатом. А потом решил присвоить песни Кузнецова. И получает сейчас авторские», — заметила Валентина Алексеевна.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Андрей Разин перебрался в Америку.