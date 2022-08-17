Машков впервые высказался о пославшей его на четыре буквы дочери

На прошлой неделе дочь Владимира Машкова, Мария, которая много лет живет в США, феерично высказалась в адрес отца. Актриса честно послала артиста в ж…, совершенно забыв про то, что именно он дал ей путевку в жизнь.

Все дни Машков хранил молчание, есмотря на то, что журналисты просили его прокомментировать ситуацию. На фестивале в Крыму по этому поводу он высказался кратко.

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