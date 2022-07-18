Марк Варшавер рассказал, как Людмила Поргина обманула театр «Ленком»

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина до недавнего времени пользовалась большим уважением в «Ленкоме». Однако руководство театра считает, что артистка стала вести себя неподобающим образом.
Например, не предупредив никого, перестала участвовать в спектаклях, подставляя своих коллег.
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«Поргина взяла больничный и уехала отдыхать в Болгарию. О чем вообще можно говорить в такой ситуации? Нет, наказывать я ее не буду, пусть это останется на ее совести, - так же, как и то вранье, которым она с утра до ночи терзает прессу» - недоумевает директор театра Марк Варшавер Teleprogramma.pro.
Кстати, смешное видео:
Варшавер также добавил, что позволил Поргиной играть в шести спектаклях, пусть даже это не главные роли.
«Станиславский говорил: «Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры», - добавил директор «Ленкома».