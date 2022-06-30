Мария Погребняк: «Макс Барских никого, кроме своей попки, защищать не будет»

Модель и подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк считает, что украинский певец Макс Барских слишком труслив для того, чтобы отправляться в реальные боевые операции.

«Помню, как мне подписчики с Украины доказывали, что Макс Барских родину не покинул, защищать ее будет, а все разговоры — наговор на певца. А он покинул… Сбежал… И вряд ли вернется, и защищать никого, кроме своей попки, не будет.

Теперь раздает интервью и рассуждает, кто как поступать должен. Такой мелочный, скользкий червячок, даже беременную Регину Тодоренко цепляет, уж помолчал бы», — заявила она в соцсетях.

Барских, напомним, очень агрессивно высказывается в адрес наших соотечественников. Певец отменил выступления в России, а деньги поклонникам вернуть отказался.

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