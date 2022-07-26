Мамина куколка: Наталья Фриске усадила дочку Луну в «кенгуру» во время прогулки, чтобы та побыстрее уснула

Родная сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья наслаждается своим поздним материнством.

Наталья Фриске родила дочку Луну 8 апреля, а через несколько дней отпраздновала свой 36-й день рождения.

Малышка стала ее первым и очень долгожданным ребенком. Наталья Фриске наслаждается каждым мгновеньем, проведенным вместе с дочкой, и хочет, чтобы ее радость разделяли и другие.

Наталья Фриске часто делится фото и видео с участием дочери в микроблоге. На этот раз она поделилась кадрами с прогулки.

Молодая мама катит коляску, в которой, судя по всему, Луна отказалась находиться. Наталья Фриске посадила малышку в «кенгуру», и та сразу же стала подавать признаки скорого сна.