«Как мы мечтали!»: беременная Юлия Ефременкова рассекретила пол будущих близнецов

Свершилось! Бывшие участники «Дома-2», беременная Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир узнали, малыши какого пола родятся у них этой осенью.

Пара устроила гендер-пати, во время которого и раскрылась тайна.

Когда все гости были в сборе, будущим родителям вручили огнетушители. Ефременкова и Мондезир сорвали рычаги, и в небо тут же взметнулись краски синего цвета.

«Будут пацаны! Мальчики!» — восторженно объявил ведущий праздника.

Мондезир кинулся обнимать Юлию Ефременкову и поднимать ее на руки. Было очевидно, что он счастлив перспективе стать отцом сразу двух мальчиков.