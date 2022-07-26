«Как мы мечтали!»: беременная Юлия Ефременкова рассекретила пол будущих близнецов

Свершилось! Бывшие участники «Дома-2», беременная Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир узнали, малыши какого пола родятся у них этой осенью.
Пара устроила гендер-пати, во время которого и раскрылась тайна.
Когда все гости были в сборе, будущим родителям вручили огнетушители. Ефременкова и Мондезир сорвали рычаги, и в небо тут же взметнулись краски синего цвета.
«Будут пацаны! Мальчики!» — восторженно объявил ведущий праздника.
Мондезир кинулся обнимать Юлию Ефременкову и поднимать ее на руки. Было очевидно, что он счастлив перспективе стать отцом сразу двух мальчиков.
«Как мы долго ждали! Как мы мечтали!» — призналась Юлия Ефременкова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Ефременкова и Мондезир на днях сообщили, что ждут двойню. Об этом будущие родители узнали в первые недели беременности и были несказанно рады.