«Как мы мечтали!»: беременная Юлия Ефременкова рассекретила пол будущих близнецов

Экс-участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир устроили гендер-пати.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Свершилось! Бывшие участники «Дома-2», беременная Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир узнали, малыши какого пола родятся у них этой осенью.

Пара устроила гендер-пати, во время которого и раскрылась тайна. 

Когда все гости были в сборе, будущим родителям вручили огнетушители. Ефременкова и Мондезир сорвали рычаги, и в небо тут же взметнулись краски синего цвета.

«Будут пацаны! Мальчики!» — восторженно объявил ведущий праздника.

Мондезир кинулся обнимать Юлию Ефременкову и поднимать ее на руки. Было очевидно, что он счастлив перспективе стать отцом сразу двух мальчиков.

«Как мы долго ждали! Как мы мечтали!» — призналась Юлия Ефременкова.

 

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Ефременкова и Мондезир на днях сообщили, что ждут двойню. Об этом будущие родители узнали в первые недели беременности и были несказанно рады.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  