Мама и малыш: уехавшая в США Малькова неожиданно показала маленького ребенка

Бывшая жена Романа Малькова, который стал популярен благодаря браку с актрисой Анастасией Макеевой, Светлана Малькова теперь живет за океаном.
В середине марта она с тремя детьми перебралась из Словении в США. Семья обосновалась близ Сиэтла. Ранее художница признавалась, что живет на ферме и посещает секту.
Светлана Малькова. Фото: соцсети
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Накануне Светлана Малькова показала в своей соцсети фото с малышом на руках, переполошив фанатов. Вероятно, Малькова решила понянчить ребенка соседей по общежитию.