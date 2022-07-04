Мама и малыш: уехавшая в США Малькова неожиданно показала маленького ребенка

Светлана Малькова перебралась из Словении в Америку в середине марта.
Светлана Малькова

Светлана Малькова. Фото: соцсети

Бывшая жена Романа Малькова, который стал популярен благодаря браку с актрисой Анастасией Макеевой, Светлана Малькова теперь живет за океаном.

В середине марта она с тремя детьми перебралась из Словении в США. Семья обосновалась близ Сиэтла. Ранее художница признавалась, что живет на ферме и посещает секту.

Светлана Малькова. Фото: соцсети

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Накануне Светлана Малькова показала в своей соцсети фото с малышом на руках, переполошив фанатов. Вероятно, Малькова решила понянчить ребенка соседей по общежитию.

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