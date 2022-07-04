Мама и малыш: уехавшая в США Малькова неожиданно показала маленького ребенка

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Накануне Светлана Малькова показала в своей соцсети фото с малышом на руках, переполошив фанатов. Вероятно, Малькова решила понянчить ребенка соседей по общежитию.