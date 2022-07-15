А мама Алла приехала? Гостившая у Пугачевой в Юрмале Орбакайте вернулась в Россию

Кристина Орбакайте вернулась в Россию из Латвии, где провела отпуск с семьей Аллы Пугачевой. В Юрмалу младшая дочка Примадонны отправилась вслед за мамой, которая перебралась в Латвию из жаркого Израиля. Отдых на берегу озера удался – как это было. Показывал муж Пугачевой Максим Галкин у себя в микроблоге.

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Как только Орбакайте прилетела в столицу России, она отчиталась об этом своим поклонникам в микроблоге. «Доброе утро, Москва!» - написала певица, запечатлев рассвет над городом.

Прилетела ли с дочкой мама Алла, неизвестно. Примадонна, по слухам, уже была недавно в Москве. А насовсем вернуться собирается к осени, когда младшим детям нужно будет идти в третий класс.