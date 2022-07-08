«Мальчиков прятали в Калмыкии»: Рудковская вспомнила, как Батурин забрал у нее детей

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграм» вспомнила, как бывший муж бизнесмен Виктор Батурин забрал у нее детей. В тот момент Коле и Андрею было пять и шесть лет соответственно.

По словам Рудковской, чтобы сделать ей больно Батурин сообщил Андрею, кто его настоящая мама. Бизнесмен говорил, что Рудковская бросила детей.

Как отметила Рудковская, детям нужны и папа и мама, а не магазины игрушек и толпы нянь. Ей было очень сложно реабилитировать детей после того, когда она забрала их у Батурина.

«Мальчиков прятали от меня в Калмыкии, унижали меня в присутствии детей и говорили про меня страшные вещи. В итоге после пяти лет борьбы «не на жизнь, а на смерть» дети все равно жили со мной, и я сейчас, как и они, вспоминаю это время как страшный сон! 221 суд - абсолютный рекорд в России до сих пор никто не перебил. И все ради чего? Мести мне? И как оказалось в борьбе со мной пострадали все! Я, дети, Батурин», - заметила Рудковская.

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Напомним, что сейчас Яна Рудковская счастлива в браке с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. У пары двое общих детей.

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