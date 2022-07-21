Максим Галкин намекнул, что американцы живут намного лучше россиян

Юморист Максим Галкин в соцсетях ответил на вопросы своих подписчиков.
Ответ Максима Галкина. Фото: соцсети
Одна из поклонниц заявила, что юморист никому не интересен.
«Вот и правда. Надрывается тут. Концерты у него по селам. Да и никто не смотрит», - съязвил Галкин.
Еще одна из поклонниц заметила, что американцам, а у шоумена впереди гастроли в США, сейчас не до юмора. «Они думают либо на жизнь и продукты деньги тратить или на бензин», - заявила подписчица.
«Врезала – так врезала. Эти американцы, если узнают соотношение наших средних зарплат и наших цен на бензин, то они от зависти пожалеют, что государство образовали. А тут еще я такой ненужный. Пожалуй, даже мое высокое самомнение переплюнула», - заметил Галкин.
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Напомним, что Максим Галкин устроил гастрольный чес по странам мира. Его концерты пройдут не только в Европе, но и в Австралии с Америкой.