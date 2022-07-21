Максим Галкин намекнул, что американцы живут намного лучше россиян

Одна из поклонниц заявила, что юморист никому не интересен.

«Вот и правда. Надрывается тут. Концерты у него по селам. Да и никто не смотрит», - съязвил Галкин.

Еще одна из поклонниц заметила, что американцам, а у шоумена впереди гастроли в США, сейчас не до юмора. «Они думают либо на жизнь и продукты деньги тратить или на бензин», - заявила подписчица.