Максим Галкин намекнул, что американцы живут намного лучше россиян

В ответах юмориста подписчикам четко прослеживалась его позиция.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Юморист Максим Галкин в соцсетях ответил на вопросы своих подписчиков.

Ответ Максима Галкина. Фото: соцсети

Одна из поклонниц заявила, что юморист никому не интересен.

«Вот и правда. Надрывается тут. Концерты у него по селам. Да и никто не смотрит», - съязвил Галкин.

Еще одна из поклонниц заметила, что американцам, а у шоумена впереди гастроли в США, сейчас не до юмора. «Они думают либо на жизнь и продукты деньги тратить или на бензин», - заявила подписчица.

«Врезала – так врезала. Эти американцы, если узнают соотношение наших средних зарплат и наших цен на бензин, то они от зависти пожалеют, что государство образовали. А тут еще я такой ненужный. Пожалуй, даже мое высокое самомнение переплюнула», - заметил Галкин.

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Напомним, что Максим Галкин устроил гастрольный чес по странам мира. Его концерты пройдут не только в Европе, но и в Австралии с Америкой.

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