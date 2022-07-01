«Максим ее по-творчески изувечил»: известный певец обвинил Галкина в том, что Пугачева завершила карьеру

Алла Пугачева уехала из России на фоне известных мировых событий. Вместе с мужем Максимом Галкиным она обосновалась в израильской Кесарии, двойняшки, разумеется, тоже.

Многим такой переезд не понравился, а певец Данко и вовсе уверен: Примадонна здесь ни при чем, это ее муж так распорядился, а еще очень скандально высказывался негативно о России, жестко подставив знаменитую жену.

«Жалко, что муж подставил Аллу Пугачеву. Мне кажется, что вообще она так не думает», — заявил Данко в проекте «Загугли звезду».

По мнению певца, Алла Борисовна понесла ущерб от связи с Максимом Галкиным еще раньше. Много лет назад она завершила карьеру, и страна лишилась возможности встречаться с любимой артисткой.

«Максим ее по-творчески изувечил. После того, как Галкин связался с Примадонной, все ее творчество закончилось, ни одной нормальной песни у человека нет. Она как артист просто умерла, я не знаю, что он с ней сделал. Вот и сейчас, как мне кажется, Алла Борисовна вообще в таком легком недоумении. Просто он ее экспроприировал, монополизировал и продолжает удерживать», — убежден Данко.

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