Максим Бузникин впервые прокомментировал отношения с Алиной Кабаевой

Споры о личной жизни гимнастки Алины Кабаевой ведутся уже не один десяток лет. Звезда не особо афиширует личную жизнь, из-за чего поклонники испытывают еще больший интерес к ней.

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В двухтысячных в народе ходили упорные разговоры о том, что у нее отношения с форвардом команды «Спартак» Максимом Бузникиным.

Футболист подогревал слухи своей стабильной выходкой: каждый свой новый гол он задирал футболку, показывая под ней майку с фото Алины Кабаевой, посвящая забитые мячи спортсменке.

Однако сейчас Бузникин категорически отказался от того, что был неравнодушен к Кабаевой, опровергнув связь с ней.

«Мы хорошо знакомы, но у нас лишь дружеские отношения. Мой роман с Алиной — выдумка журналистов», — заявил футболист.

Источник: «Чемпионат».