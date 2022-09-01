«Макс-то в Сиднее! Алла отдувается»: Пугачевой придется самой вести Гарри и Лизу в школу на Первое сентября

Последний месяц лета Алла Пугачева с шоуменом Максимом Галкиным провела в Юрмале. Еще отдыхая в Израиле, Примадонна успокоила репортеров, сообщив, что ближе к осени вернется в Москву с двойняшками. Ведь Гарри и Лизе нужно будет пойти в школу. Дети шоумена Максима Галкина перешли в третий класс.
Похоже, что в этом году двойняшек в школу поведет Примадонна. Юморист находится в Австралии на гастролях.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Зато в микроблоге шоумена есть памятные кадры, на которых Максим Галкин запечатлел школьную линейку двойняшек Гарри и Лизы в прошлом году. Как это было? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.
«Макс-то в Сиднее! Алла отдувается за двоих», «Детишки в школу то пойдут?», «Мама Алла отведет в третий класс! Папаша у них деньги зарабатывает», «В этому году покажите школьную линейку!» — написали фолловеры.