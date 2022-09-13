Макс Барских работает над полностью англоязычным альбомом

Музыкант Макс Барских в соцсетях сообщил, что работает над полностью англоязычным альбомом. Кроме того, он сменил псевдоним на Mick Sunday.
Как отметил Барских, он создает новое будущее. Впереди, как он сказал, возможно реализация самых смелых желаний. Барских признался, что еще с прошлого года работает над полностью англоязычным альбомом.
«Создание новых песен поддерживало и помогало выйти из депрессивного настроения», — заметил Макс Барских.
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Напомним, что Макс Барских на корпоративах продолжает петь на русском языке. При этом он не раз негативно отзывался о России.