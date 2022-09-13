Макс Барских работает над полностью англоязычным альбомом

Как отметил Барских, он создает новое будущее. Впереди, как он сказал, возможно реализация самых смелых желаний. Барских признался, что еще с прошлого года работает над полностью англоязычным альбомом.

«Создание новых песен поддерживало и помогало выйти из депрессивного настроения», — заметил Макс Барских.

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Напомним, что Макс Барских на корпоративах продолжает петь на русском языке. При этом он не раз негативно отзывался о России.