Тоже деньги кончились? Макаревич вслед за Галкиным даст концерты в городах Израиля

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич уже несколько месяцев живет в Израиле и, судя по всему, приезжать в Россию пока не намерен.

В Израиле у него молодая жена Эйнат и родившийся в марте сын Эйтан. Чтобы обеспечить супругу и наследника, Андрей Макаревич решил пойти проторенной дорогой.

Вслед за пародистом Максимом Галкиным, концерты которого прошли в городах Израиля при полных аншлагах, Андрей Макаревич тоже решил устроить гастрольное турне.

В конце июля музыкант выступит в городах Тель-Авиве и Беэр-Шеве с программой «Джазовый проект». Кстати, именно в эти городах состоялись концерты Максима Галкина. Судя по всему, именно там сосредоточено большое количество русскоязычного населения.

Анонс своих выступлений в Израиле Макаревич опубликовал в телеграм-канале.