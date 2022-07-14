Тоже деньги кончились? Макаревич вслед за Галкиным даст концерты в городах Израиля

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич уже несколько месяцев живет в Израиле и, судя по всему, приезжать в Россию пока не намерен.
В Израиле у него молодая жена Эйнат и родившийся в марте сын Эйтан. Чтобы обеспечить супругу и наследника, Андрей Макаревич решил пойти проторенной дорогой.
Вслед за пародистом Максимом Галкиным, концерты которого прошли в городах Израиля при полных аншлагах, Андрей Макаревич тоже решил устроить гастрольное турне.
В конце июля музыкант выступит в городах Тель-Авиве и Беэр-Шеве с программой «Джазовый проект». Кстати, именно в эти городах состоялись концерты Максима Галкина. Судя по всему, именно там сосредоточено большое количество русскоязычного населения.
Анонс своих выступлений в Израиле Макаревич опубликовал в телеграм-канале.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».