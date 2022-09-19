Люди смеются, фотографируются друг с другом: как на самом деле хоронят Елизавету II

В Лондоне проходит похоронная процессия.
Королева Елизавета. Фото: Global Look Press

Королева Елизавета. Фото: Global Look Press

В понедельник, 19 сентября, в Лондоне началась церемония похорон королевы Елизаветы II. В Вестминстерское аббатство прибыли высокопоставленные гости, которые примут участие в процессии.

Судя по видео, обстановка скорбной не выглядит — люди смеются, общаются, фотографируются друг с другом на память. Однако приличия ради в толпе не шумят и не нарушают другие правила общественного порядка.

Только что в аббатство вошла шеренга иностранных представителей. Снаружи марширует военный оркестр.

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Фото: кадр из видео

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