«Любви много, очень красивой»: 69-летняя Ирина Понаровская раскрыла неприглядную правду об интимной жизни

Личная жизнь джазовой и эстрадной певицы Ирины Понаровской всегда била ключом. Артистка трижды была замужем и никогда не была обделена вниманием поклонников. Сейчас же, по признанию звезды, интерес к противоположному полу стал пропадать.

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69-летняя Понаровская в интервью отметила, что она не нуждается в постоянном партнере. То же касается и интимной жизни. Если раньше постельных эпизодов в жизни знаменитости было предостаточно, то сейчас их просто нет.

«На концерте подошел мужчина с большим букетом белых роз и сказал: "Я сорок лет вас люблю". Ответила: "Где же вы были раньше?". Я уже не готова к соитиям и соединениям, изменениям в брачном или внебрачном статусе. Каждому отпущено свое количество любви в жизни. У меня ее было много, очень красивой, теперь просто нет такой потребности», — рассказала артистка.

Отметим, что в 80-е Ирина Понаровская пользовалась огромной популярностью, но на заре 2000-х она резко исчезла с экранов. Примерно три года назад звезда вновь вернулась на сцену.

По материалам «Антенны»