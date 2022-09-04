«Любовь зла – полюбишь и Галкина»: зачем на самом деле комик Алле Пугачевой

Роман Худяков похвалил Аллу Пугачеву, которая вернулась в Россию. Политик уверен, что она поступила мудро, оставив своего мужа Максима Галкина за границей. Дескать, пусть зарабатывает деньги на чужбине, пока возможно. Ведь здесь его могут в любой момент задержать по приезде.

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Худяков заметил, что Примадонна отвела детей в российскую гимназию, поскольку понимает, что в нашей стране очень хорошее образование. И поделился своими рассуждениями в целом о браке Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

«Любовь зла, полюбишь и Галкина. И потом, Пугачева сама рассказывала, зачем ей Киркоров в своё время. Ну и Галкин – видимо, так же. «Баб водить не будет!». Мудро! А моя знакомая в возрасте Аллы Пугачевой добавила: «Баб водить не будет. А женщине в нашем возрасте мужик уже не нужен. Хороший веселый товарищ рядом». То, что у «товарища» в голове замкнуло, и он видит своё будущее в США – беда «товарища», а не Аллы Пугачевой, она с детьми – в России», - написал в своем телеграме Худяков.