«Люблю свою Валюху Будько! Настоящая она»: Кравченко выдала правду об отношениях с Артемьевой

Татьяна Кравченко вместе с Федором Добронравовым, Людмилой Артемьевой и Анной Кошмал стали главными звездами сериала «Сваты» — народного хита, полюбившегося миллионам телезрителей.

Оказывается, не со всеми артистами Татьяна Кравченко сумела найти общий язык. Актриса припомнила, что в одном интервью позволила себе лишнего, говоря о взаимоотношениях с Людмилой Артемьевой, даже не подозревая, насколько обидит коллегу по съемочной группе. Также Кравченко рассказала, как относится к своей героине в «Сватах».

«Ну, люблю я свою Валюху Будько! Настоящая она. Что во мне от нее? Все! Но вас же интересует не сюжет сериала, а то, что «за кадром». А «за кадром» замечательные мои партнеры. Любимые партнеры. Но, конечно, не все…» — отметила актриса.

Кравченко не стала скрывать, что не считает себя подругой Людмилы Артемьевой. Они практически не общаются. Да и вне съемок с другими партнерами Татьяна видеться нечасто. Все занятые, театры, новые проекты.

«Ну, не сложились у меня отношения с Людмилой Артемьевой. Стараюсь с ней нечасто общаться. Съемки есть съемки, но в обычной жизни мы не подруги. Ой, лишнего бы не наговорить! Мне журналисты позвонили на мое день рождения и давай пытать: «А как у вас отношения с партнершей Артемьевой?» Она мужик, что ли? Какие отношения? Я всю правду высказала насчет Людмилы! Дошло до Артемьевой «мое интервью»… Обиделась она. Сейчас стараюсь корректно говорить о партнерах», — добавила Кравченко.

По материалам argumenti.ru

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