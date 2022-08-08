«Люблю, обожаю вас!»: Галкин соловьиной трелью «уболтал» разомлевших от похвалы латвийцев

Максим Галкин продолжает делиться в личном микроблоге свежими кадрами со своего гастрольного тура. Муж Примадонны после своего триумфа в Юрмале во второй раз выступил в «Дзинтари». И снова при полном аншлаге, в зале яблоку негде было упасть. Сам юморист прохаживался по сцене, кланяясь зрителям и собирая цветы у поклонников.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом муж Аллы Пугачевой распелся на концерте перед латвийцами, рассыпавшись перед ними в комплиментах. Так, шоумен признался поклонникам в искренней любви, заверив в том, что ему важен каждый пришедший на его шоу. Публика млела и краснела, довольная такой похвалой комика.