«Люблю, обожаю вас!»: Галкин соловьиной трелью «уболтал» разомлевших от похвалы латвийцев

Максим Галкин продолжает делиться в личном микроблоге свежими кадрами со своего гастрольного тура. Муж Примадонны после своего триумфа в Юрмале во второй раз выступил в «Дзинтари». И снова при полном аншлаге, в зале яблоку негде было упасть. Сам юморист прохаживался по сцене, кланяясь зрителям и собирая цветы у поклонников.
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При этом муж Аллы Пугачевой распелся на концерте перед латвийцами, рассыпавшись перед ними в комплиментах. Так, шоумен признался поклонникам в искренней любви, заверив в том, что ему важен каждый пришедший на его шоу. Публика млела и краснела, довольная такой похвалой комика.
«Прошел мой второй концерт в этом августе в легендарном зале «Дзинтари». Спасибо, гостеприимная Юрмала! Люблю, обожаю вас, дорогие мои зрители! До новых встреч! Незабываемо!» — заверил шоумен.
Кстати, Примадонна обещала вернуться на родину не раньше осени, когда двойняшки Гарри и Лиза пойдут в гимназию. Однако поклонники шепчутся, что Алла Борисовна может отдать детей в рижскую школу. Так, записать их в учебное заведение певице помогла бы Лайма Вайкуле.