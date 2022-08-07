Любит, не любит? Завернутая в полотенце Ольга Бузова предстала с букетом бело-желтых ромашек

Поющая телеведущая Ольга Бузова с легкостью меняет локации. Еще накануне звезда пела для жителей и гостей городов Черноморского побережья России, как уже перенеслась на Урал.

В это воскресенье Ольгу Бузову жаждут увидеть ее поклонники в Екатеринбурге.

В микроблоге Ольга Бузова дала понять, что готова выйти на сцену. Отдохнувшая после перелета Ольга Бузова хорошо выглядит и находится в боевом настроении - будет рвать танцпол.