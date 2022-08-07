Любит, не любит? Завернутая в полотенце Ольга Бузова предстала с букетом бело-желтых ромашек

Поющая телеведущая Ольга Бузова с легкостью меняет локации. Еще накануне звезда пела для жителей и гостей городов Черноморского побережья России, как уже перенеслась на Урал.
В это воскресенье Ольгу Бузову жаждут увидеть ее поклонники в Екатеринбурге.
В микроблоге Ольга Бузова дала понять, что готова выйти на сцену. Отдохнувшая после перелета Ольга Бузова хорошо выглядит и находится в боевом настроении - будет рвать танцпол.
«В душ сходила, получила самый долгожданный букет. Усталость как рукой сняло. Екатеринбург, я уже на площадке. Готовы?» - спросила у своей аудитории Ольга Бузова.
На фото звезда предстала в провокационном виде. Ольга Бузова одним полотенцем обмоталась, второе водрузила на голову. В руках Ольга Бузова держит букет нежных ромашек, на которых обычно гадают на любовь.
Ольга Бузова в полотенце. Фото: соцсети
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«Ольга, девочка, ты прелесть, малышка! Удачи тебе», «Нежное фото», «Оль, какая ты милая и ромашки в тему», «Очень очаровательно, такая нежная», - восхитились снимком Бузовой ее поклонники.