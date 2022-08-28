«Любимые девочки»: Навка в морковном платье предстала с красавицей-дочкой от Жулина и ее сестренкой Надей

Татьяна Навка провела уикенд со своими дочками. Вместе с Сашей Жулиной и Надей Песковой фигуристка поужинала в ресторане. Свежими снимками олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась в личном микроблоге. Жена Дмитрия Пескова позировала в морковном силуэтном платье. А вот ее старшая дочка облачилась в белую сорочку поверх черного мини-платья. Надя покрасовалась в сарафане с пышной юбкой и ленточкой.
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Татьяна Навка с дочками Сашей и Надей. Фото: личный архив
«Даже если дочь уже взрослая, она никогда не перестанет быть моей малышкой! Мои самые любимые девочки на свете», - отметила Навка.
Ранее фигуристка уточнила, что находясь на берегу Эгейского моря со стороны Турецкого побережья, ей удалось окунуться в культуру народов, которые когда-то населяли этот регион. К тому же, спортсменке очень понравился местный сервис и отношение к отдыхающим.