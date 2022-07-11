Лучше подкопите денег: специалисты предостерегли от покупки бюджетной обуви

Сегодня для всех уже очевидно, что нам всем нужно экономить на покупке одежды. Эксперты советуют внимательно изучить собственный гардероб, пересмотреть отношение к некоторым вещам, носить старое, а не тратить деньги на новое.

К тому же, в ближайшем будущем нас ждет новый виток цен на одежду.

Что касается обуви, то лучше покупать кожаную - она носится дольше, а значит, в итоге это вложение даст экономию.