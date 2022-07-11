Лучше подкопите денег: специалисты предостерегли от покупки бюджетной обуви

Сегодня для всех уже очевидно, что нам всем нужно экономить на покупке одежды. Эксперты советуют внимательно изучить собственный гардероб, пересмотреть отношение к некоторым вещам, носить старое, а не тратить деньги на новое.
К тому же, в ближайшем будущем нас ждет новый виток цен на одежду.
Что касается обуви, то лучше покупать кожаную - она носится дольше, а значит, в итоге это вложение даст экономию.
«Приобретая бюджетную обувь, потребители начинают на самом деле тратить больше: ботинки рвутся, быстро изнашиваются, приходится их ремонтировать. Лучше подкопить денег и купить кожаную обувь, нежели одноразовые дешевые башмаки или туфли с жизненным циклом 1–1,5 месяца. Обувь из кожи при соответствующем уходе прослужит намного дольше», - дала рекомендацию генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.
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По материалам МК.RU
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