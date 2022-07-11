Заметный рост: эксперты рассказали, что будет с ценами на одежду и обувь в этом году

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на одежду вырастут в среднем на двадцать процентов.

Это связано с несколькими факторами — логистикой, подорожанием сырья и другими.

«Сложные логистические маршруты дают сильное увеличение себестоимости продукта. Сырье в том же Китае растет в цене, причем уже много лет. Потихоньку-потихоньку, но это все сказывается на розничной стоимости. Цена изменится, безусловно — да, вырастет. Процент не могу сказать, это зависит от компаний. Если навскидку, то процентов на 20 в среднем, наверное», — высказала свое мнение директор проекта Fashion Style Russia Анна Шарендо.

По прогнозам Анны Шарендо, всплеск цен будет и на одежду люксового сегмента, поскольку ее будет меньше.