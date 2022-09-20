«Ложитесь под любого за деньги»: что Жириновский прямо в лицо высказал Пугачевой еще 10 лет назад

В связи с новым скандальным заявлением, в котором Алла Пугачева высказалась против происходящего, в Сети вспоминают ее другую политическую активность. В 2012 году Алла Пугачева была доверенным лицом кандидата в президенты России Михаила Прохорова. Артистка вступила в его партию, пела о нем песню, поучаствовала в дебатах на телевидении.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Занимательным стал диалог певицы с оппонентом Прохорова, Владимиром Жириновским. Сейчас видео с этий перепалкой гуляет в Интернете, и в нем, как считают многие, лидер ЛДПР рубанул правду-матку как о Пугачевой, так и обо всех ее коллегах по сцене, ей же в лицо.

В эфире программы Владимира Соловьева Примадонна задала вопрос Жириновскому, мол, когда вы врете и ведете себя неприлично, это часть имиджа или отклонение?