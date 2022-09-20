«Ложитесь под любого за деньги»: что Жириновский прямо в лицо высказал Пугачевой еще 10 лет назад

В связи с новым скандальным заявлением, в котором Алла Пугачева высказалась против происходящего, в Сети вспоминают ее другую политическую активность. В 2012 году Алла Пугачева была доверенным лицом кандидата в президенты России Михаила Прохорова. Артистка вступила в его партию, пела о нем песню, поучаствовала в дебатах на телевидении.
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Занимательным стал диалог певицы с оппонентом Прохорова, Владимиром Жириновским. Сейчас видео с этий перепалкой гуляет в Интернете, и в нем, как считают многие, лидер ЛДПР рубанул правду-матку как о Пугачевой, так и обо всех ее коллегах по сцене, ей же в лицо.
В эфире программы Владимира Соловьева Примадонна задала вопрос Жириновскому, мол, когда вы врете и ведете себя неприлично, это часть имиджа или отклонение?
Жириновский никогда не лез за словом в карман. Блеснул этой способностью политик и в тот раз. Он объяснил свое поведение и припечатал народную артистку по полной, пройдясь даже по ее личной жизни.
«Я пять раз не женился. Я такой какой я есть!» - эмоционировал Жириновский. И катком прошелся: «Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги, вы все легли под Брежнева, под Горбачева, под Ельцина».
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Кстати, политическая активность Пугачевой в 2015 году резко сошла на нет – она вышла из партии. Зато сейчас Михаил Прохоров, по слухам, является не только давним другом артистки – его считают любовником Максима Галкина*.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента